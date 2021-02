Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

74,28 EUR -0,99% (17.02.2021, 17:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

80,96 CHF -0,78% (17.02.2021, 17:04)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (17.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Wie der Schweizer Pharmakonzern am heutigen Mittwoch bekannt gegeben habe, arbeite Novartis zukünftig bei der Entwicklung einer Therapie für die Sichelzellkrankheit (SCD) mit der Bill & Melinda Gates Foundation zusammen.Ziel der Zusammenarbeit sei es, eine einmalig zu verabreichende In-vivo-Gentherapie zur Heilung der SCD zu entwickeln, wie Novartis am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Stiftung werde das Projekt finanziell unterstützen und Novartis werde seine Expertise in der Medikamentenentwicklung und Gentherapie in diese Zusammenarbeit einbringen. Angaben zur Höhe des Beitrags der Stiftung würden allerdings nicht gemacht."Bestehende gentherapeutische Ansätze zur Behandlung von Sichelzellerkrankungen sind in großem Maßstab schwer umzusetzen und es gibt Probleme die breite Mehrheit der Betroffenen damit zu erreichen", habe Jay Bradner, Hämatologe und Präsident des Novartis Institute for BioMedical Research (NIBR)) gesagt. "Dies ist eine Herausforderung, die kollektives Handeln erfordert, und wir freuen uns, die Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation bei der Bewältigung dieses globalen ungedeckten medizinischen Bedarfs zu haben."SCD sei eine erbliche Blutkrankheit, erkläre Novartis. Sie betreffe Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Jährlich würden mehr als 300.000 Menschen mit SCD geboren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link