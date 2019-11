Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis wecke Hoffnungen für sein Herzmittel Entresto. Das Präparat habe zwar bei Patienten mit einer sogenannten diastolischen Herzinsuffizienz (HFpEF) in einer Studie die gesteckten Ziele knapp verfehlt. Allerdings hätten die Daten darauf hingedeutet, dass es in bestimmten Untergruppen zu einer stärkeren Senkung der Krankenhausaufenthalte und kardiovaskulärer Todesfälle führen könne, habe der Konzern am Sonntag mitgeteilt.Novartis habe im Sommer in seiner wichtigen Paragon-Studie mit Entresto die gesteckten Ziele knapp verfehlt. Die Ergebnisse seien zwar klinisch wichtig gewesen, allerdings nicht statistisch signifikant. Dies wäre aber das Ziel der Studie gewesen. In der Studie sei die Wirksamkeit und Sicherheit von Entresto dem aktiven Vergleichspräparat Valsartan gegenübergestellt worden.Einen größeren Nutzen habe Novartis bei Frauen mit HFpEF und bei HFpEF-Patienten beobachtet, die kürzlich wegen Herzinsuffizienz ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, habe Novartis nun mitgeteilt. Einen größeren Nutzen habe man auch bei Patienten mit einer linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) unter etwa 60 Prozent beobachtet.Am vergangenen Freitag habe es zudem auch positive News zum Medikament Mayzent gegeben. Dieses sei von einem Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Behandlung von Patienten mit sekundärer progressiver Multipler Sklerose (SPMS) zur Zulassung empfohlen worden. Falls tatsächlich die Zulassung erfolge, wäre Mayzent die erste und einzige orale Behandlung, die speziell für Patienten mit dieser Form der Muskelkrankheit in Europa zugelassen wäre, so Novartis.Anleger lassen ihre Gewinne in jedem Fall laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Nicht zu verachten außerdem: Die gute Dividendenrendite von 3,3 Prozent. (Analyse vom 18.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link