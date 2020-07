Börsenplätze Novartis-Aktie:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe in dieser Woche einen weiteren Zulassungserfolg verbuchen können. Die Europäische Kommission habe grünes Licht für die Asthma-Therapie Enerzair Breezhaler gegeben. Die Erhaltungstherapie (QVM149; Indacaterolacetat, Glycopyrroniumbromid und Mometasonfuroat) solle bei Patienten eingesetzt werden, bei denen sich das Asthma verschlechtert habe und nicht ausreichend kontrolliert werden könne.Die Erhaltungstherapie setze sich aus einem langwirkenden Beta2-Agonisten (LABA) und einer hohen Dosis eines inhalativen Kortikosteroids (ICS) zusammen, wie Novartis am Dienstag mitgeteilt habe. Der Enerzair Breezhaler sei einmal täglich einzunehmen. Die Zulassung umfasse laut Mitteilung auch eine digitale Begleitung mittels Sensor und App, die eine Inhalationsbestätigung, Medikamentenerinnerungen sowie einen Zugang zu Daten zur Unterstützung therapeutischer Entscheidungen biete.Zuletzt habe Novartis allerdings auch eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Pharmakonzern habe sich in den USA im Zusammenhang mit Vorwürfen unzulässiger Zahlungen an Ärzte außergerichtlich auf eine Millionenstrafe geeinigt. Im Rahmen der Vereinbarung mit den US-Behörden würden 678 Millionen Dollar (603 Millionen Euro) gezahlt, wie der Schweizer Pharmakonzern in der vergangenen Woche mitgeteilt habe.Bei den Vorwürfen sei es um Werbeveranstaltungen sowie um Treffen mit Ärzten gegangen, bei denen auch Rednerhonorare gezahlt worden seien. Die Mediziner sollten dann verstärkt Novartis-Medikamente gegen bestimmte Erkrankungen verschrieben haben. Neben der Geldzahlung habe sich Novartis auch verpflichtet, die entsprechenden Programme zu ändern.Die Aktie von Novartis komme derzeit einfach nicht in die Gänge. Momentan würden die starken News fehlen, die die Aktie befeuern könnten. Langfristig bleibe "Der Aktionär" aber zuversichtlich. Das Unternehmen sei stark aufgestellt. Auch die Dividendenrendite von derzeit 3,6 Prozent sei nicht zu verachten. Geduld bewahren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link