Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe mit seinem Mittel Iptacopan den primären Endpunkt einer Phase-2-Studie erreicht. Erforscht worden sei die Wirksamkeit der Medizin bei der seltenen Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN).Für IgAN - eine seltene und oft fortschreitende Nierenerkrankung, die vor allem junge Erwachsene betreffe und bis zum Nierenversagen fortschreiten könne - gebe es derzeit keine zugelassenen Medikamente. Iptacopan habe einen Trend zur Stabilisierung der Nierenfunktion gezeigt, habe das Unternehmen am Sonntag mitgeteilt.Man habe eine außerdem klinisch bedeutsame Reduktion der sogenannten Proteinurie erzielt, habe es weiter geheißen. Unter Proteinurie verstehe man die übermäßige Ausscheidung von Proteinen (Eiweiß) über den Urin. Die Grenze für eine normale Proteinausscheidung werde von der Wissenschaft mit weniger als 150 Milligramm pro Tag angesetzt.Bereits zuletzt habe Novartis mit einigen positiven News aufwarten können. Der Pharmakonzern habe mit seiner Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 die Lebenserwartung von Prostatakrebs-Patienten verlängern können. Wie der Konzern am vergangenen Donnerstag mitgeteilt habe, hätten die Daten auch eine statistische Signifikanz erreicht.Die Schweizer Großbank UBS habe daraufhin die Einstufung für Novartis mit "buy" und einem Kursziel von 96 Franken bestätigt. Der Optimismus anlässlich der auf der Krebskonferenz ASCO präsentierten Studiendaten zur Strahlenherapie Lu-PSMA-617 sei berechtigt, habe Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Die Aktie von Novartis komme aber weiterhin einfach nicht in Schwung. Derzeit kämpfe sie erneut mit der 200-Tage-Linie.Die Novartis-Aktie ist momentan eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Anleger könnten sich aber weiter über eine starke Dividende freuen. Die Rendite betrage derzeit 3,8 Prozent. (Analyse vom 07.06.2021)Mit Material von dpa-AFX