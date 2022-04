LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (26.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka ANTIC, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe heute Morgen sein Zahlenwerk zum Q1 2022 präsentiert, welches mehrheitlich den Analystenschätzungen entsprochen habe. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1% (währungsbereinigt +5%) auf USD 12,53 Mrd. (Konsens: USD 12,71 Mrd.) verbessert, während das operative Kernergebnis mit einem Plus von 3% (währungsbereinigt +9%) bei USD 4,08 Mrd. (Konsens: USD 4,13 Mrd.) zu liegen gekommen sei. Beide Kennzahlen seien um Effekte in Zusammenhang mit dem Verkauf der Roche-Anteile von Novartis vergangenen November bereinigt.Das Unternehmen habe bereits Anfang April Pläne für eine Umstrukturierung bekannt gegeben, um Wachstum zu beschleunigen und die R&D-Pipeline zu stärken. Konkret gehe es dabei um die Integration des Pharma- und Onkologiegeschäfts in die "Innovative Medicines"- Sparte mit separaten Organisationen für den US- und den europäischen Markt. Mittels dieser Maßnahmen wolle man ab 2024 jährlich mindestens USD 1 Mrd. einsparen.Indes habe der Konzern seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. So rechne man mit einer Steigerung des Konzernumsatzes sowie des operativen Kernergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei Innovative Medicines gehe das Unternehmen von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, beim operativen Kernergebnis von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Bei Sandoz prognostiziere Novartis einen Umsatz auf Vorjahresniveau sowie einen Rückgang des operativen Kernergebnisses im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Novartis-Aktie: