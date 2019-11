Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,12 EUR -0,63% (25.11.2019, 09:01)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

89,78 CHF +0,22% (22.11.2019)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis wolle mit der Milliardenübernahme des US-Arzneimittelherstellers Medicines das lukrative Geschäft mit Medikamenten gegen Herzkrankheiten stärken. Medicines habe einer Offerte in Höhe von 85 US-Dollar je Aktie zugestimmt, wie Novartis am Sonntagabend mitgeteilt habe. Die Transaktion habe damit - Wandelanleihen und ausstehende Zusatzvergütungen mit Aktien etwa für Mitarbeiter eingeschlossen - ein Volumen von 9,7 Milliarden Dollar (8,8 Milliarden Euro). Zuvor habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass sich beide Unternehmen einig seien.Der Preis von 85 Dollar je Aktie liege fast ein Viertel über dem Schlusskurs der Medicines-Papiere vom Freitag. Allerdings hätten Spekulationen über eine Offerte den Kurs bereits in der vergangenen Woche nach oben getrieben. Laut Novartis entspreche der Preis einem Aufschlag von rund 41 Prozent zum volumengewichteten Durchschnittskurs der 30 Tage bis zum 22. November.Novartis, das es an der Börse auf einen Wert von mehr als 200 Milliarden Dollar bringe, hoffe mit der Akquisition das Geschäft im lukrativen Markt für Medikamente gegen Herzkrankheiten auszubauen. Die Schweizer würden dabei den Cholesterinsenker Inclisiran von Medicines hervorheben, der Patienten helfen solle, bei denen sogenannte Statine eher schlecht wirken würden. Daten aus drei klinischen Phase-3-Studien zu Inclisiran hätten eine dauerhafte Senkung des LDL-Cholesterins gezeigt bei einem gleichzeitig guten Sicherheitsprofil, heiße es von Novartis.Medicines werde den Angaben zufolge noch im Schlussquartal 2019 einen Zulassungsantrag für Inclisiran in den USA einreichen, sowie in Europa im ersten Jahresviertel 2020. Daher würden die Schweizer mit einem Umsatzbeitrag des Mittels bereits ab 2021 rechnen. Zudem verspreche sich Novartis Umsatzsynergien, da die Vertriebler dann noch mehr Mittel gegen Herzkrankheiten aus einer Hand anbieten könnten.Ein Schnäppchen sei die Übernahme von Medicines sicher nicht, dennoch sei das Unternehmen eine interessante Ergänzung des Portfolios von Novartis. Die Aktie von Novartis habe zuletzt wieder Fahrt aufgenommen in Richtung des im Juli dieses Jahres bei 94,40 Schweizer Franken markierten Allzeithochs.Anleger sollten bei der Novartis-Aktie ihre Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link