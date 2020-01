SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,12 CHF -0,12% (31.01.2020, 11:15)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (31.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Das Q4-Zahlenwerk habe umsatzseitig moderat die Analystenerwartung übertroffen, während es ergebnisseitig im Rahmen der Analystenprognose gelegen habe. Die währungsbereinigte Umsatzentwicklung habe die Guidance (Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich) am oberen Ende erfüllt. Das bereinigte Konzern-EBIT (währungsbereinigte) habe sich im Rahmen der Guidance (mittlerer bis hoher "Teen"-Bereich) verbessert. Der Dividendenvorschlag für 2019 habe über der Analystenerwartung gelegen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte der Konzern einen Anstieg des Umsatzes (währungsbereinigt im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich) und des bereinigten Konzern-EBIT (währungsbereinigt im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich).Novartis plane seine Präsenz in weiteren Behandlungsfeldern weiter auszubauen. Die F&E-Pipeline sei nach Meinung von Gottschalt gut gefüllt. Der Analyst habe seine Schätzungen für 2020 angepasst (u.a. berichtetes EPS: 4,20 (alt: 4,27) USD; bereinigtes EPS: 5,75 (alt: 5,60) USD; DPS: 3,01 (alt: 2,96) USD). Für 2021 prognostiziere er (erstmals) weitere Ergebnis- und Dividendensteigerungen (berichtetes EPS: 4,65 USD; bereinigtes EPS: 6,44 USD; DPS: 3,11 USD).Das "halten"-Rating für die Novartis-Aktie hat Bestand, so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 94,00 CHF auf 103,00 CHF erhöht. (Analyse vom 31.01.2020)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:85,78 EUR -1,65% (31.01.2020, 11:30)