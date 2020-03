SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.

Novartis könne erneut mit positiven Neuigkeiten im Doppelpack aufwarten. Am Freitag verbuche der Konzern Fortschritte auf dem Weg zur EU-Zulassung zweier wichtiger Medikamente. An der Börse würden die Meldungen verpuffen, die Novartis-Aktie gebe im erneut schwachen Marktumfeld gut drei Prozent nach.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) habe zum einen der Gentherapie Zolgensma eine Zulassungsempfehlung ausgesprochen. Zolgensma solle zur Behandlung von Kleinkindern zugelassen werden, die an der seltenen Muskelerkrankung Spinale Muskelatrophie (kurz SMA) leiden würden. Novartis habe sich den Zugriff auf die neuartige Therapie via der milliardenschweren Übernahme von AveXis gesichert.

Zum anderen könnte schon bald der Blockbuster Cosentyx in einer weiteren Indikation in der EU grünes Licht bekommen. Auch hier habe sich der Ausschuss für ein positives Votum entschieden. Novartis peile die Zulassung des Antikörpers zur Behandlung der Autoimmunerkrankung nicht-radiographische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) an.