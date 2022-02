Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (17.02.2022/ac/a/a)



BaselWien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unverändert zu kaufen.Die Division "Innovative Medicines" (Pharma und Onkologie) habe in Q4/2021 seinen Nettoumsatz um 5% auf USD 10,7 Mrd. steigern können (währungsbereinigt +7%). Innerhalb der Division habe sich die Geschäftseinheit Pharmaceuticals mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 9% besser als der Bereich Onkologie (+3%) entwickelt.Die wichtigsten Wachstumstreiber im Berichtsquartal seien Kisqali (Brustkrebs; +55% auf USD 285 Mio.), Zolgensma (Spinale Muskelatrophie; +35% auf USD 342 Mio.) und Entresto (Herzinsuffizienz; +33% auf USD 949 Mio.) gewesen.In den USA sei Leqvio als erste und einzige siRNATherapie (Small Interfering RNA Therapy) zur LDL-C (Cholesterin)-Senkung zugelassen worden und ermögliche eine wirkungsvolle und nachhaltige LDL-C-Senkung von bis zu 52% im Vergleich zum Placebo. Cosentyx sei in den USA für zwei Formen von Arthritis bei Kindern zugelassen worden. Mit Scemblix sei in den USA ein Medikament zur Behandlung chronischer myeloischer Leukämie bei bestimmten Gruppen Erwachsener zugelassen worden.Der Novartis-Konzern habe ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu USD 15 Mrd. entsprechend den Prioritäten der Kapitalzuweisung aus dem Verkauf der Inhaberaktien von Roche (Volumen: USD 20,7 Mrd.) angekündigt. Die strategische Überprüfung von Sandoz schreite indes voran. Für 2021 werde vom Vorstand eine Dividende von CHF 3,10 pro Aktie - eine Erhöhung um 3,3% - vorgeschlagen.Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber Q4/2020 um 4% auf USD 13,23 Mrd. erhöht, währungsbereinigt ergebe sich ein Umsatzplus von 6%. Damit habe der Konzern die Erwartungen der Analysten (USD 13,26 Mrd.) in etwa erreichen können. Das operative Kernergebnis habe sich um 9% auf USD 3,82 Mrd. (währungsbereinigt +12%) erhöht und damit exakt den Konsens getroffen. Auf Gesamtjahressicht habe sich der Umsatz um 6% (währungsbereinigt 4%) auf USD 51,6 Mrd. gesteigert, wo das Wachstum vor allem durch die Division Innovative Medicines (+8%; währungsbereinigt +6%) getrieben worden sei und sich die Division Sandoz eher als hemmend herauskristallisiert habe (+0%; währungsbereinigt -2%).Bei der Division "Sandoz" (Generika und Biosimilars) hätten sich sowohl Umsatz als auch das operative Kernergebnis rund um das Vorjahresniveau bewegt, jedoch die noch niedriger ausgefallenen Erwartungen übertroffen. Auf Jahressicht habe es allerdings nicht so rosig ausgesehen. Für 2021 habe sich der Umsatz auf USD 9,6 Mrd. belaufen, was währungsbereinigt einem Rückgang von 2% entspreche. Grundsätzlich wäre eine Volumenssteigerung von 7% möglich gewesen, diese sei jedoch durch einen negativen Preiseffekt von 9% mehr als absorbiert worden. Der Umsatz mit Biopharmazeutika sei in allen Regionen weltweit auf USD 555 Mio. (währungsbereinigt +11%) gestiegen.Novartis habe ein solides viertes Quartal verzeichnet, das von der Dynamik seiner wichtigsten Wachstumsmarken geprägt gewesen sei. Die Pipeline des Unternehmens an neuartigen Medikamenten mache weiterhin Fortschritte mit wichtigen positiven Ergebnissen bei Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf. Als Hinkebein habe sich die Division Sandoz herauskristallisiert, welche das Gesamtergebnis etwas getrübt habe und auch den Jahresausblick für nächstes Jahr etwas konservativ habe ausfallen lassen. Nachdem Überlegungen zur Neustrukturierung dieser Linie bereits zum Ende des dritten Quartals 2021 angekündigt worden seien, würden die Analysten der RBI die Zukunft von Novartis insgesamt jedoch aussichtsreich bewerten. Die Aktie habe sich im Vergleich zu seiner Peer Group zuletzt überdurchschnittlich entwickelt. Auf dem aktuellen Niveau spiegele Novartis auf Basis der KGV-, EV/EBIT- und EV/Sales-Multiples für 2022e und 2023e jedoch immer noch Abschläge von durchschnittlich 5% wider.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt sowohl seine Kaufempfehlung als auch sein 12-Monats-Kursziel von CHF 93 für die Novartis-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)