Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern habe im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres die Prognosen bei Umsatz übertreffen können. Beim Gewinn sei Novartis aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Besonders gut gelaufen sei erneut das Geschäft mit dem neuen Herzmittel Entresto. Der Umsatz mit dem Schuppenflechtemittel Cosentyx sei dagegen nicht so hoch ausgefallen wie gedacht. Das Management um Konzernchef Vas Narasimhan wolle für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 2,95 CHF (2,76 Euro) je Aktie vorschlagen, nach 2,85 CHF ein Jahr zuvor. Beim aktuellen Kurs entspreche dies einer Dividendenrendite von 3,2%.Die Novartis-Aktie reagiere am frühen Morgen mit Kursgewinnen auf die Zahlen. "Der Aktionär" empfehle, die Position weiter mit einem auf 65 Euro leicht nachgezogenen Stopp laufen zu lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:86,82 EUR +1,38% (29.01.2020, 08:11)