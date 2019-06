SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der französische Pharmakonzern Sanofi bekomme einen neuen Chef. Der ehemalige Chef der Pharmasparte von Novartis, Paul Hudson, werde Olivier Brandicourt an der Spitze des Unternehmens ablösen, wie der Konzern am Freitag in Paris mitgeteilt habe. Bei Novartis übernehme Marie-France Tschudin als Chefin die wichtige Pharma-Sparte. Sie verfüge laut Mitteilung über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Pharma- und Biotech-Branche und sei Anfang 2017 zum Basler Pharmagiganten gestoßen. Analyst Matthew Weston von der Credit Suisse habe den Wechsel von Hudson als "klar positiv" für Sanofi bezeichnet. Der Weggang werde für Novartis hingegen eine Enttäuschung sein. Hudsons starke Leistung als Chef der Novartis-Pharmasparte sei ein Hauptgrund für das Vertrauen der Investoren in die Markteinführung von Medikamenten gewesen, habe Credit Suisse in einer Mitteilung an Kunden geschrieben.Die Enttäuschung der Anleger von Novartis halte sich derweil in Grenzen. Die Aktie gebe zum Wochenschluss leicht nach. Novartis habe mit Tschudin allerdings eine absolut würdige Nachfolgerin gefunden. Damit werde die derzeit extrem starke Verfassung der Novartis-Aktie erneut bestätigt, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:77,81 EUR -0,12% (07.06.2019, 15:50)