SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

85,44 CHF -0,77% (03.06.2019, 09:08)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die Phase-3-MONALEESA-7-Studie habe einen OS-Nutzen für Kisqali bei prämenopausalen Brustkrebspatienten mit HR+/HER- ergeben. Die am jährlichen Treffen von ASCO 2019 präsentierten Daten hätten eine Überlebensrate bei 42 Monaten von 70% für Kisqali ggü. 46% für die Kontrollgruppe (HR=0.712; p=0.00973) gezeigt. Kisqali & MONALEESA-7: Kisqali sei von der FDA zum ersten Mal im März 2017 in Kombination mit Aromatase-Inhibitoren als 1L-Therapie für postmenopausale Brustkrebspatienten mit HR+/HER- (MONALEESA-2) zugelassen worden. Im Juli 2018 sei die FDA-Zulassung für Kisqali auf 1L-Therapien für prämenopausale Brustkrebspatienten mit HR+/HER- (MONALEESA-7, in Kombination mit Aromatase-Inhibitoren) und auf 1/2LTherapien bei postmenopausale Brustkrebspatienten mit HR+/HER- (Kombination mit Fulvestrant) erweitert worden.Trotz des im Vergleich zu den zwei anderen CDK4/6-Inhibitoren (Ibrance von Pfizer u. Verzenio von Lilly) breiteren Anwendungsspektrums von Kisqali habe dessen Neueinführung die Erwartungen bisher nicht erfüllen können. Aufgrund der an der ASCO 2019 präsentierten Daten sei Kisqali derzeit allerdings der einzige CDK4/6-Inhibitor, der bei fortgeschrittenem Brustkrebs zu einem verbesserten Gesamtüberleben (OS) führen könnte - was die Annahme des Wirkstoffs beflügeln könnte. Vorerst bleibe Schneider allerdings bei seinem - bereits eher hoch angesetzten - Spitzenumsatz von USD 900 Mio.Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Votum für die Novartis-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von CHF 85 bestätigt. (Analyse vom 03.06.2019)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:76,63 EUR -0,29% (03.06.2019, 09:06)