Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Basler Konzern habe für seinen Produktkandidaten Asciminib zur Behandlung einer bestimmten Form von Leukämie von der US-Zulassungsbehörde FDA den Status "Therapiedurchbruch" erhalten. Die Behörde habe dem Kandidaten bereits ein beschleunigtes Prüfverfahren zuerkannt, wie Novartis am Montag mitgeteilt habe. Der Konzern plane den Angaben zufolge in der ersten Jahreshälfte 2021 einen Antrag zur Prüfung im Rahmen des "FDA Oncology Center of Excellence Real-Time Oncology Review Programm" einzureichen.Der Status eines Therapiedurchbruchs wird Medikamenten zuerkannt, die für schwerwiegende Erkrankungen geprüft würden und bei denen frühe klinische Beweise das Potenzial für eine wesentliche Verbesserung gegenüber der verfügbaren Therapie zeigen würden.Die Novartis-Aktie sei Ende Januar auf ein neues Mehrmonatshoch ausgebrochen, habe dieses Niveau allerdings nicht verteidigen können. Zuletzt sei es dem Papier jedoch gelungen, die 200-Tage-Linie erfolgreich zu testen. Am heutigen Montag reagiere die Novartis-Aktie mit einem Plus auf die positiven Nachrichten. Ein erneut positives Signal würde die rasche Rückeroberung des Septemberhochs 2020 bringen. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch. Zudem bleibe Novartis ein verlässlicher starker Dividendenzahler, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: