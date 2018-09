SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,64 CHF +0,23% (06.09.2018, 14:14)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Division Sandoz stehe seit geraumer Zeit auf dem Prüfstand bei Novartis. Jetzt würden die Schweizer Vollzug melden und einen Teil des US-Geschäftes an den indischen Generika-Hersteller Aurobindo Pharma verkaufen. Im Idealfall würden dem Pharmakonzern damit eine Milliarde Dollar in die Kasse fließen.Novartis wolle sich fortan auf die wachstumsstarken Segmente fokussieren, die Transaktion sei demzufolge eine logische Konsequenz. Trotzdem könne der Pharmatitel heute nicht vom Deal profitieren und gebe leicht nach. Doch kein Grund zur Sorge - ein Rücksetzer im Bereich von 70 Euro bzw. der 200-Tage-Linie sei gesund. Zuletzt habe Novartis mit einem anhaltend positiven Newsflow auftrumpfen können.Langfristig sind deutlich höhere Aktienkurse drin, größere Rücksetzer bleiben Kaufchancen beim Pharma-Basisinvestment, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:70,52 EUR +0,03% (06.09.2018, 13:48)