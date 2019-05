SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Nach der Präsentation von positiven klinischen Daten (SOLAR-1) am ESMO-Meeting 2018 habe die FDA die Zulassung für Piqray + Fulvestrant (Hormontherapie) als 2L-Behandlung (nach 1L-hormonbasierter +/- CDK4/6 Hemmertherapie) für Patienten mit PIK3CA-mutiertem Brustkrebs (HR+/HER2-) erteilt.Piqray (BYL719, Alpelisib) sei ein oral verabreichter alpha-spezifischer PI3K-Inhibitor des PI3K/AKT-Kinase-Signalwegs, der häufig mit Tumorentstehung in Verbindung gebracht werde. Ungefähr 40% der Brustkrebspatienten mit HR+/HER2- würden eine aktivierende Tumormutation von PIK3CA nach der Erstlinientherapie aufweisen. Bei diesen Patienten könne Piqray eine Hemmung des Tumorwachstums zur Folge haben.Schneider habe bereits früher erwähnt, dass er der Ansicht sei, dass das Sicherheits-/Verträglichkeitsprofil (36% Hyperglykämierate, 25% Abbruchsrate) des Medikaments die Schätzungen für den Spitzenumsatz einschränke. Außerdem sei Schneider angesichts der kürzlich erfolgten Umstiegs von 1L-Hormontherapie zu CDK4/6-Inhibitoren + Hormontherapie unsicher bezüglich des Resistenzmechanismus, d.h. ob immer noch ca. 40% der Patienten eine PIK3CA-Mutation aufweisen würden. Schneider habe die 30%-ige Risikoanpassung seiner Spitzenumsatzschätzung von USD 470 Mio. mit vernachlässigbaren Auswirkungen auf sein Kursziel entfernt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,81 EUR +1,59% (27.05.2019, 10:20)