SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

89,10 CHF +1,42% (30.08.2019, 09:59)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Transformation im Eiltempo: Seit Amtsantritt des neuen CEO habe Novartis seine Umwandlung in ein fokussiertes Pharmaunternehmen mit führendem Know-how sowie Plattformen und Arzneimittel der neusten Generation deutlich beschleunigt. Die Marge im Pharmageschäft habe zudem endlich begonnen, wieder anzusteigen.Kleinmolekulare Arzneimittel im Fokus: Novartis vermarkte derzeit primär kleinmolekulare Arzneimittel, die sich einer verschärften Generika-Konkurrenz gegenübersähen. Schneider rechne damit, dass 50% des Konzernumsatzes von 2018 seinen Patentschutz verlieren und USD 13 Mrd. Umsatz noch vor 2026 wegbrechen werde. Novartis habe damit begonnen, die eigene Forschung sowie die ergänzenden Übernahmen in Richtung biologische Präparate und neuste Therapieformen zu verschieben. Diese Strategie sollte zur Entdeckung von Arzneimitteln führen, die auch nach auslaufendem Patentschutz weniger unter Konkurrenzdruck geraten würden. Es dürfte allerdings einige Zeit dauern, bis sich der Umsatzmix des Konzerns entsprechend angepasst habe.Akquisitionsfokussierte Strategie nicht ohne Risiken: Novartis plane derzeit ergänzende Übernahmen in Höhe von USD 10 Mrd. pro Jahr. Während dies wohl in die richtige Richtung ziele, würden damit klinischregulatorische und finanzielle Risiken einhergehen. Letztere würden sich v.a. aus der Unsicherheit der sich aus solchen Übernahmen ergebenden Erträge ergeben.Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Novartis-Aktie. (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: