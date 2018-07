ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der positive Newsflow beim Schweizer Pharmagiganten reiße nicht ab: Für das Biosimilar Hyrimoz, welches das umsatzstärkste Medikament der Welt namens Humira nachbilde, habe Novartis die EU-Zulassung erhalten können. Und auch im Zulassungsprozess für eine Kombinationstherapie aus Tafinlar/Mekinist bei Hautkrebs mache der Pharmakonzern Fortschritte. Damit sollte sich die gestartete Aufholjagd bei der Novartis-Aktie fortsetzen.Starke Zahlen und der geplante Börsengang der Division Alcon hätten den Titel aus der Lethargie befreit. Bei anhaltend positiven Newsflow sollte die Novartis-Aktie weiteren Boden gut machen und das Jahreshoch in Angriff nehmen. Novartis sei ein Pharma-Basisinvestment, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,80 EUR +0,08% (30.07.2018, 12:23)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 83,18 -0,02% (30.07.2018, 12:30)