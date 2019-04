SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,80 CHF -1,31% (17.04.2019, 09:50)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (17.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Fokussiertes Pharmaunternehmen: Für das 1Q19 werde Novartis nur Zahlen aus den Divisionen Innovative Medicines und Sandoz publizieren, da Alcon am 9. April als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert worden sei. Sandoz umfasse derzeit noch immer das Tabletten- und Dermatologie-Geschäft in den USA, da dessen Übernahme durch Aurobindo erst Mitte Jahr/im 3Q19 erfolgen solle. Das Ergebnis all dieser Transaktionen sei, dass Novartis künftig als fokussiertes Pharmaunternehmen auftrete.Nach der Ausgliederung von Alcon würden sich die 1Q19-Zahlen wie folgt reduzieren: der Konzernumsatz sinke von USD 12,6 Mrd. auf USD 10,9 Mrd., das Kern-EBIT von USD 3,4 Mrd. auf USD 3,1 Mrd. sowie das Kern-EPS von USD 1,25 auf USD 1,13.Das Kursziel von CHF 82 und das "hold"-Rating bleiben hingegen unverändert, so Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:70,00 EUR -1,64% (17.04.2019, 09:50)