Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

77,91 EUR +1,38% (03.06.2019, 15:31)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

87,20 CHF +1,28% (03.06.2019, 15:34)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (03.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe zuletzt gleich mehrere starke News liefern können. Zunächst habe die US-Medikamentenbehörde FDA das Gentherapie-Mittel Zolgensma zugelassen. Es solle zur Behandlung der Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie (Muskelschwund) bei Säuglingen und Kleinkindern zur Anwendung kommen. Novartis habe mitgeteilt, eine Einmalbehandlung solle eine teurere lebenslange Therapie der Krankheit ersetzen. Die für die Behandlung erforderliche Einzeldosis koste nach Angaben von Novartis 2,125 Millionen Dollar (knapp 1,9 Millionen Euro). Es sei damit das teuerste Medikament der Welt, aber immer noch deutlich günstiger als das Konkurrenzmittel Spinraza von Biogen. Dieses sei zwar in der Einzeldosis deutlich günstiger, müsse jedoch regelmäßig verabreicht werden, was es in der Summe wiederum deutlich teurer werden lasse.Gute News habe es aber auch zu zahlreichen weiteren Projekten gegeben. Starke Daten habe beispielsweise Xolair geliefert. In zwei Phase-3-Studien sei die Anzahl von nasalen Polypen bei Erwachsenen mit chronischer Rhinosinusitis reduziert worden, so. Wichtige co-primäre und sekundäre Endpunkte der Studien seien erreicht worden.Zudem habe Novartis überzeugende Daten für eine Kombitherapie mit Kisqali zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs geliefert. Die Überlebensrate der Frauen habe bei gut 70 Prozent gelegen, so Novartis. In der Studie sei Kisqali als Erstbehandlung mit einer Antihormontherapie (endokrine Therapie) kombiniert worden. Laut Novartis seien die Daten als statistisch signifikant einzustufen. Neben der Präsentation am ASCO-Kongress habe Novartis die Ergebnisse auch im "The New England Journal of Medicine" veröffentlicht.Und auch die ersten Daten zur Wirksamkeit von Capmatinib zur Behandlung von Lungenkrebs seien vielversprechend gewesen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt, bei der Novartis-Aktie weiter an Bord zu bleiben. Auch die Dividendenrendite von derzeit 3,3 Prozent sei nicht zu verachten. (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: