Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (24.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Erste Informationen rund um die Investorentag von Novartis hätten den Pharmatitel am Dienstagvormittag angetrieben. Die Novartis-Aktie gewinne 0,6 Prozent auf 80,07 CHF. Bei Experten würden die Vorabinformationen zum Investorentag gut ankommen. Das gelte insbesondere für das erhöhte Sparziel sowie für das 2,5 Mrd. Dollar schwere neue Aktienrückkaufprogramm.Novartis habe sich laut Medienmitteilung vom Dienstag zum Ziel gesetzt, zu einem der größten Player in der Pharmaindustrie zu werden. Aktuell verfüge der Konzern über 116 Produktkandidaten, die sich in Phase 1 oder 2 befinden, 49 Kandidaten seien in Phase 3 oder in der Registrierung.Nach dem heutigen Kursplus befinde sich die Novartis-Aktie nun am wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie. Gelinge hier jetzt der nachhaltige Ausbrauch nach oben, wäre dies ein neues Kaufsignal für den Titel.