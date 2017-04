ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie: 904278

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie: NOT

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie: NOVN

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe ein recht solides erstes Quartal hinter sich. Die Umsätze hätten den Erwartungen entsprochen, der Gewinn habe dank der unerwartet starken Ergebnisse von Alcon die Prognosen übertroffen. Entresto habe das Wachstum fortgesetzt und die Erwartungen erfüllt. Dies sei wichtig, da das Unternehmen im Quartal Rabatte gewährt habe. Ein Zulassungsantrag für BAF312 bei RMS werde 2018 eingereicht werden, da noch Sicherheitsdaten benötigt würden und die Herstellung abgeschlossen werden müsse. Auf den ersten Blick sei dies etwas enttäuschend, da Schneider für 2017 einen Zulassungsantrag bei SPMS mit einer einzigen Studie erwartet habe.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 78,00. (Analyse vom 25.04.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:69,89 EUR +2,18% (25.04.2017, 10:26)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:75,70 CHF +2,16% (25.04.2017, 10:27)