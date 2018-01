Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Lutathera, eine Radio-Liganden-Therapie zur Behandlung von gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Tumoren (GEP-NET), sei von der FDA zugelassen worden. Die EMA-Zulassung sei bereits im September 2017 erteilt worden.Lutathera sei von Advanced Accelerator Applications (AAA) entwickelt worden, einem französischen Biotech-Unternehmen, das derzeit von Novartis übernommen werde. Am 22.01.2018 habe Novartis bekannt gegeben, das Übernahmeangebot für AAA sei abgeschlossen, derzeit laufe noch eine ergänzende Angebotsfrist (ende am 31.01.2018). Schneider erwarte den Abschluss der Transaktion in den kommenden Monaten.Bei der Ergebnisbekanntgabe für das GJ17 habe Novartis Lutathera auf der Liste der potenziellen Blockbuster-Präparate aufgeführt. Laut seinen ersten Schätzungen rechne der Analyst mit einem Spitzenumsatz von USD 300.000 bis USD 500.000. Diese Prognose müsse noch angepasst werden, sobald der Analyst weitere Informationen zu dem Medikament habe, insbesondere zur Preisgestaltung.Die FDA-Zulassung sei zwar keine Überraschung, sei aber dennoch ein guter Anfang für die Übernahme von AAA. Lutathera passe aus strategischer Sicht gut in das GEP-NET-Portfolio von Novartis (Afinitor, Sandostatin LAR) und werde dazu beitragen, dieses Portfolio zu stützen. Darüber hinaus sei Novartis mit Lutathera und der AAA-Übernahme nun bei radionukliden Therapien zur Behandlung von GEP-NETs und anderen Bereichen marktführend positioniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: