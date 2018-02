SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 79,36 -1,05% (08.02.2018, 16:14)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (08.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis könne mit einer weiteren positiven Meldung überzeugen. In den USA habe das Unternehmen die Zulassung für Cosentyx zur Behandlung von moderater bis schwerer Kopfhaut-Psoriasis erhalten. Diese Art der Schuppenflechte sei besonders schwer zu behandeln, so Novartis. Für Cosentyx sei die erweiterte Zulassung sehr wichtig, zitiere Novartis‘ Eric Hughes, Global Development Unit Head für Immunologie & Dermatologie. Im Kampf gegen schrumpfende Umsätze bei den Blockbustern Glivec und Lucentis sei Cosentyx einer der großen Hoffnungen des Unternehmens.Letztlich habe der Konzern mit starken Langzeit-Studiendaten zu Kymriah überzeugen können. Bei Kymriah handle es sich um die erste zugelassene Krebsimmuntherapie auf Basis von CAR-T-Zellen. Im August habe die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht gegeben. Bei der Gentherapie würden aus dem Blut gefilterte T-Zellen genetisch verändert und am Ende wieder per Infusion verabreicht. Die jüngsten Daten hätten die Wirksamkeit der Therapie bestätigt.Das Wertpapier sei im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur leider unter Druck gekommen. Damit sei es wieder unter die charttechnische Ausbruchsmarke im Bereich von 85 CHF zurückgefallen und auch unter die 200-Tages-Linie. "Der Aktionär" erwarte jedoch bei einer Beruhigung der allgemeinen Marktlage, dass Novartis sich schnell von dieser Delle erholen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:68,80 EUR -0,58% (08.02.2018, 15:59)