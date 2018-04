Novartis-Aktie: Bewertungsmodell und EPS-Schätzungen angepasst - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analysten Laura Sutcliffe und Alistair Campbell von der Privatbank Berenberg:

Laura Sutcliffe und Alistair Campbell, Analysten der Privatbank Berenberg, senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) von 91 auf 90 CHF.

Sie hätten ihr Bewertungsmodell an die Übernahme von AveXis und das Ende des Joint-Ventures mit GlaxoSmithkline angepasst, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die EPS-Schätzungen seien leicht gesenkt worden.

Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Fresenius-Aktie bestätigt und das Kursziel von 91 auf 90 CHF reduziert. (Analyse vom 16.04.2018)

Kurzprofil Novartis AG:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (16.04.2018/ac/a/a)