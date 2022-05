Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (13.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Billigflieger Norwegian Air Shuttle (NAS) habe starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. So habe die Passagierzahl von 0,2 auf 2,2 Millionen knapp verzehnfacht werden können. Der Umsatz habe sich ebenfalls von 255 Millionen Norwegische Kronen (NOK) auf 1,92 Milliarden Kronen (umgerechnet 187 Millionen Euro) vervielfacht.Damit habe NAS die Analystenprognosen leicht übertreffen können. Der operative Verlust in den für Airlines traditionell schwachen Wintermonaten sei um 42 Prozent auf 849 Millionen Kronen verringert worden.Und die Erholung dürfte sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen: "Der Anstieg der Buchungen vor der Sommersaison ist signifikant", habe Vorstandsvorsitzender, Geir Karlsen, betont. Allerdings befürchte NAS, dass die hohen Kerosinkosten diese positive Entwicklung leider zumindest teilweise wieder zunichtemachen könnten. Auch deshalb sei der Kurs heute trotz der eigentlich soliden Zahlen zunächst in die Knie gegangen, habe sich an der Heimatbörse in Oslo aber mittlerweile wieder leicht ins Plus gekämpft. Für das Gesamtjahr wird indes wieder mit der Rückkehr in die schwarzen Zahlen gerechnet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Norwegian Air Shuttle-Aktie. (Analyse vom 13.05.2022)Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie: