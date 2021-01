Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (29.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Torsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Die norwegische Regierung wolle der angeschlagenen Billigfluglinie Norwegian Air Shuttle mit einem neuen Kredit helfen. Sie habe dem norwegischen Parlament am Freitag vorgeschlagen, 1,5 Mrd. NOK (norwegische Kronen; umgerechnet 145 Mio. Euro) für eine Beteiligung an einem unbefristeten Darlehen zu bewilligen. "Wir glauben daran, dass ein umstrukturiertes Norwegian in der Zukunft ein wichtiger Akteur in der norwegischen Luftfahrt sein kann", erklärte Verkehrsminister Knut Arild Hareide.Norwegian Air Shuttle sei finanziell in extreme Schieflage geraten und kämpfw seit Monaten gegen die drohende Insolvenz an. Seit der Gründung 1993 habe die Fluggesellschaft im Zuge ihres jahrelangen Expansionskurses Schulden in Milliardenhöhe angehäuft. Die Corona-Krise habe die Fluggesellschaft letztlich in noch größere Probleme gebracht.Die Regierung habe ihr bereits 3 Mrd. NOK (rund 280 Millionen Euro) an garantierten Krediten bewilligt, weitere Finanzhilfen bisher jedoch verweigert. Nach Vorlage von Norwegian Air Shuttle eines Sanierungsplans mit der Abkehr vom Langstreckennetz habe sich die Regierung vergangene Woche dann erstmals positiv für weitere Hilfen gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link