Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

1,2116 EUR +2,50% (13.01.2022, 14:07)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

12,002 NOK +2,18% (13.01.2022, 13:56)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, EN Oslo: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (13.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, EN Oslo: NAS) unter die Lupe.Bei Norwegian Air Shuttle gehe es weiter aufwärts. Der Billigflieger, der nur ganz knapp die Insolvenz habe vermeiden können, befinde sich dank deutlich besserer Bilanzstruktur, einer sehr jungen und effizienten Flotte und einer massiv verringerten Kostenbasis auf einem guten Weg bereits im laufenden Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben zu können.Für den Monat Dezember habe NAS nun eine Passagierzahl von 931.917 gemeldet. Zum Vergleich: Im Dezember 2020 seien es lediglich 129.664 Gäste gewesen, die an Bord hätten begrüßt werden können. Zudem sei die Kapazität um 153 Millionen auf 1,536 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet worden. Die Auslastung habe sich auf 71,3 Prozent belaufen und damit um 19 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum gelegen.Die Norwegian Air Shuttle-Aktie bleibe nach wie vor ein ganz heißes Eisen. Doch Mutige können weiter auf den Turnaround setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ganz wichtig dabei: Ein Stopp bei 0,84 Euro sichere die Positionen vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 13.01.2022)Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie: