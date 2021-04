Tradegate-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

Kurzprofil Northern Data AG:



Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Die Northern Data AG bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining, Game Streaming und anderen an. (14.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Northern Data-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Northern Data AG unter die Lupe.Der hessische Anbieter von High-Performance-Computing (HPC) und Infrastruktur-Lösungen habe seine US-Tochtergesellschaft an den den Bitcon-Miner Riot Blockchain verkauft. Der Verkaufspreis i.H.v. 550 Mio. Euro sei schon eine Hausnummer. Da ein Teil des Verkaufspreises in Riot Blockchain-Aktie beglichen werde, steige auch die Abhängigkeit der Northern Data AG vom Bitcoin weiter. Damit sei die Northern Data-Aktie umso mehr eine Wette auf die Preisentwicklung der Kryptowährung. Sehr spannend, aber auch sehr spekulativ, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.04.2021)