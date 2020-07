Börsenplätze Northern Data-Aktie:



Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Die Northern Data AG bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining, Game Streaming und anderen an. (15.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Northern Data-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) unter die Lupe.

Die Aktie von Northern Data gehöre zu den größten Gewinnern der vorangegangenen Monate. Weder Corona-Krise noch Gerüchte hätten den Höhenflug stoppen können. Bis jetzt. Das Sentiment für das Papier kippe, die Aktie verliere zwischenzeitlich zweistellig an Wert. Auslöser für den Kursrutsch sei ein kritischer Online-Artikel.

Noch Ende vergangenen Jahres habe die Aktie von Northern Data knapp oberhalb von 10 Euro notiert. Ein halbes Jahr später seien Anleger bereit für einen Anteilsschein an dem im Segment m:access gelisteten Unternehmen 80 Euro zu bezahlen. Eine Vervielfachung des Wertes innerhalb nicht einmal eines Jahres - das hat Seltenheitswert. Doch jetzt drohe sich der Anstieg als Blase herauszustellen.

Auf der Website medium.com sei Mittwochmittag ein kritischer Artikel über die Geschäftspraktiken von Northern Data erschienen. Darin werfe der Autor "Ken L." eine Vielzahl an Fragen in Zusammenhang mit dem Geschäft des Unternehmens mit Sitz in Deutschland auf. In dem Bericht heiße es wörtlich, man betrachte Northern Data als ein weiteres Unternehmen aus der Kryptoindustrie, das "absichtlich die Wahrheit über die Art seines wahren Geschäfts und Geschäftsmodells 'verbiegt'".

Wer dennoch investiert ist, sollte die Vorwürfe nicht ausblenden und ggfs. Gewinne mitnehmen, so Leon Müller. Das ermäßigte Kursniveau - gegenwärtig werde ein Anteil für 68,60 Euro gehandelt - sei kein Grund sich neu zu engagieren. (Analyse vom 15.07.2020)