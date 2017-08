Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) befindet sich aktuell weiterhin auf Talfahrt, so Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der Südwestbank."Hauptbelastungsfaktor für die Märkte ist aktuell der Nordkorea-Konflikt, der von heftigen gegenseitigen Drohungen der Nordkoreaner und der US-Amerikaner angefochten wird", so der Finanzmarktexperte. "Daher verwundert es umso mehr, dass die US-Indices weitere Rekordhochs erklimmen konnten und sich weniger beeindruckt zeigen als die deutschen Indices." Die Analysten der Südwestbank würden kurzfristig von einer weiteren Abschwächung der deutschen Märkte ausgehen.Die europäische Gemeinschaftswährung pendle sich derzeit um die Marke von 1,175 US-Dollar ein. Auf kurze Sicht würden die Experten den Euro in einem Korridor zwischen 1,165 und 1,185 US-Dollar für wahrscheinlich halten. "Langfristig gehen wir aufgrund des Zinsvorsprungs der US-Amerikaner von einem stärkeren US-Dollar aus", erkläre Mühlheim. (11.08.2017/ac/a/m)