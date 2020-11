XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,57 EUR -0,51% (17.11.2020, 13:58)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,52 EUR -1,02% (17.11.2020, 14:08)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.11.2020/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Trotz der Belastungen wegen der Covid-19-Pandemie und Einmaleffekten habe Nordex in den ersten neun Monaten 2020 dank des Verkaufs des europäischen Projektentwicklungsgeschäfts sowie klar erhöhter Errichtungszahlen bei einem deutlichen Umsatzanstieg auch wieder eine EBITDA-Steigerung ggü. dem Vorjahr präsentieren können. Der nun wieder gegebene Ausblick für 2020 falle positiver aus als bisher zu erwarten gewesen sei. Trotz der hohen Corona-Zusatzkosten setze der Windanlagenbauer seine geplanten Zukunftsinvestitionen weiter um und setze sich Ziele bis 2022. Die Auftragsentwicklung dürfte in den kommenden Jahren angesichts des zum Erreichen der Klimaziele notwendigen weltweiten Ausbaus der Windenergie weiter positiv ausfallen.Holger Fechner, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nordex-Aktie und hebt das Kursziel von EUR 12,50 auf EUR 21,00 an. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: