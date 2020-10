XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kursplus gehöre Nordex am Dienstag zu den stärksten Werten im TecDAX. Die Aktie springe bereits zum Handelsstart über das bisherige Corona-Erholungshoch bei 12,09 Euro. Schwung verleihe dabei ein neuer Großauftrag, der diesmal aus den USA komme.Die immer neuen Großaufträge würden der Nordex-Aktie Schwung geben. Trotz des Corona-bedingt schwierigen Marktumfelds könnte der Titel nun das 52-Wochen-Hoch bei 13,10 Euro angreifen. Für einen nachhaltigen Befreiungsschlag bleibe es allerdings dabei, dass Nordex endlich den Sprung in die Profitabilität schaffen müsse - und dieser könnte sich aufgrund der Corona-Krise einmal mehr verzögern."Der Aktionär" sei optimistisch, dass Nordex die Trendwende gelinge. Die neue Turbinengeneration Delta4000 komme am Markt gut an und sollte für bessere Margen sorgen. Spekulative Anleger könnten auf dieses Szenario setzen und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)