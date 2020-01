Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,73 EUR -0,09% (07.01.2020, 15:18)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,76 EUR +1,03% (07.01.2020, 15:02)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.In den zurückliegenden Wochen habe sich der Turbinenbauer mehrere Aufträge gesichert. Bislang habe die Aktie von dem anhaltenden Auftragsboom in der Windbranche zwar kaum profitieren können. Doch die vollen Bücher seien ein gutes Zeichen für das neue Jahr. Bekomme Nordex das Margenproblem in den Griff, könne eine neue Rally starten.Es habe sich nach den vielen Auftragsmeldungen bereits angedeutet. Und in der Tat sei der Dezember bei dem Turbinenbauer sehr stark ausgefallen. Insgesamt habe Nordex eigenen Angaben zufolge Großaufträge im Volumen von insgesamt 308 Megawatt verzeichnet. Die Aufträge hätten sich dabei auf mehrere Länder Europas verteilt. Größter Markt sei die Türkei mit drei Aufträgen für insgesamt 105 Megawatt gewesen.An der Börse komme die Nachricht gut an. Nach dem Durchhänger in den vergangenen Tagen nehme der TecDAX-Titel wieder Fahrt auf und kratze an der 12-Euro-Marke. Für den nachhaltigen Durchbruch bleibe jedoch entscheidend, ob mit den lukrativen Neuaufträgen auch der Sprung in die schwarzen Zahlen gelinge.Mutige Anleger setzen aber darauf, dass in den nächsten Quartalen die Trendwende gelingt - und auch die Nordex-Aktie wieder Fahrt aufnimmt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: