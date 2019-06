XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,32 EUR +1,65% (21.06.2019, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,33 EUR +1,73% (21.06.2019, 17:08)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (21.06.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Am Freitag habe der Windkraftanlagenbauer Nordex den nächsten Auftrag an Land gezogen. Trotz der ständigen Erfolgsmeldungen mache das Chartbild beim SDAX-Titel aber Sorgen. Die Aktie notiere aktuell im Bereich des jüngsten Zwischentiefs bei 12,00 Euro. Statt Euphorie herrsche bei Anlegern trotz der Auftragsflut eher Angst vor dem Absturz.Im Gegensatz zu den jüngsten Aufträgen habe Nordex diesmal allerdings keinen Auftrag für neue Turbinen erhalten. NaturEner USA habe vielmehr die Serviceaufträge für Windparks im Volumen von 400 Megawatt erneut für zehn Jahre an Nordex vergeben. Bereits seit der Inbetriebnahme 2009 sei Nordex verantwortlich für die Service-Dienstleistungen gewesen."Wir freuen uns, unsere langjährige Beziehung zur Nordex Group fortzusetzen und unsere O&M-Verträge zu verlängern", habe Jim Kutey, Präsident von NaturEner USA, gesagt. Zufrieden gezeigt habe sich auch der USA-Chef von Nordex, Pablo Pulpeiro: "Wir sind stolz darauf, dass sich NaturEner wieder für unseren Service entschieden hat. Wir wissen, dass NaturEner hohe Ansprüche an die Servicequalität hat und schätzen das erneut entgegengebrachte Vertrauen in unsere Service-Kompetenz."Investierte Anleger setzen auf dieses Szenario und bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu der Nordex-Aktie. (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: