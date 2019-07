ISIN Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.07.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Die Nordex-Aktie befinde sich aktuell in einer vielversprechenden Ausgangslage. Das habe mehrere Gründe. Dazu trage vor allem die jüngste Verschnaufpause bei, die letztlich als Pullback an die Nackenzone der Bodenbildung der letzten beiden Jahre bei rund 11,70 EUR bzw. an den alten Baissetrend seit Anfang 2016 (akt. bei 12,77 EUR) interpretiert werden könne. Dank des jüngsten Aufwärtsgaps auf Tagesbasis (12,51 EUR zu 12,64 EUR) sollte die Konsolidierung nun abgeschlossen sein. In die gleiche Kerbe schlage aktuell einer der Lieblingsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt, welcher relativ starke (Levy) Basiswerte mit abgeschlossenen, charttechnischen Konsolidierungsmustern verknüpfe. Da die Nordex-Aktie eine Flagge nach oben aufgelöst habe und weiterhin eine hohe relative Stärke aufweise, sei ihr Setup derzeit erfüllt. Per Saldo sei die Ausgangslage also günstig, um ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 15,75 EUR zu realisieren. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 16,03 EUR) bzw. die Hoch- und Tiefpunkte bei rund 17 EUR würden danach die nächsten Hürden definieren. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr in den o. g. ehemaligen Abwärtstrend zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,34 EUR +0,35% (09.07.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,25 EUR -0,35% (10.07.2019, 08:34)