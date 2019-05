XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,39 EUR +1,36% (27.05.2019, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,42 EUR +1,44% (27.05.2019, 09:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Grünen seien in Deutschland der große Gewinner bei der Europawahl. Die neue Nummer 2 habe die SPD verdrängt. Verändere sich die Politik, wirke sich das auch an der Börse aus. Vor allem für Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien sollte sich das auszahlen. Der Windanlagenbauer Nordex sei ein potenzieller Profiteur.Mit 20,5 Prozent hätten die Grünen ihr Ergebnis bei der Europawahl verdoppelt. Vor allem in Großstädten habe die Partei gute Ergebnisse einfahren können. Gepunktet worden sei dabei im Wesentlichen mit dem Thema Klimaschutz. "Für uns ist es ein Auftrag und eine Verantwortung die Dinge umzusetzen, vor allem im Klimaschutz", so Spitzenkandidatin Ska Keller in der ARD.Bei Nordex höre man diese Worte gern. Der Klimaschutz gehe Hand in Hand mit der Energiewende. Werde der Ausstieg aus den konventionellen Energien weiter vorangetrieben, werde auch die Windkraft immer wichtiger. Gelinge es, dieses Thema über Deutschland hinaus in immer mehr Länder zu transportieren, würden auch neue Aufträge für den Turbinenhersteller winken.Nachdem das Kauflimit aufgegangen ist, ist "Der Aktionär" wieder auf der Long-Seite. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: