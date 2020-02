XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,32 EUR +0,71% (25.02.2020, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,26 EUR +0,36% (25.02.2020, 14:38)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach einem Auftrag aus Brasilien vergangene Woche habe der Windkraftanlagenbauer heute einen Großauftrag für einen Windpark in Chile erhalten. Dieser beinhalte die Lieferung von 33 Turbinen mit einer Kapazität von 156 Megawatt. Zudem sei ein Servicevertrag für Wartung und Instandsetzung über 15 Jahre unterzeichnet worden. Die Fertigstellung des Projekts sei für 2021 geplant.Auch wenn es weiterhin in Deutschland nicht rund laufe, schreite die internationale Expansion voran. Die Auftragsbücher des TecDAX-Unternehmens seien voll. Das Problem: Nordex arbeite nicht profitabel. Dieses Jahr solle jedoch die Wende gelingen und Nordex wieder in die schwarze Zahlen vordringen.Die Nordex-Aktie pendle seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Die Zahlen zum abgelaufenen Jahr präsentiere das Unternehmen am 24. März. Dann werde die Marge im Fokus stehen. Gelinge der Turnaround in die schwarzen Zahlen, könne das der Nordex-Aktie einen Impuls für eine neue Rally geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: