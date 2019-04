XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,99 EUR -3,04% (04.04.2019, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,00 EUR -2,91% (04.04.2019, 16:13)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Windkraftaktien würden an der Börse seit Monaten quasi durch die Decke gehen. Mit einem Plus von rund 90 Prozent seit Jahresbeginn sei Nordex der klare Outperformer im HDAX. Eine wahre Auftragsflut sei der Auslöser der Rally. Doch ein Vergleich mit den Wettbewerbern und dem Vorjahr zeige, dass das erste Quartal nicht so außergewöhnlich gewesen sei, wie die Kursreaktion glauben mache.Klar sei: Das Auftragsvolumen bei Nordex sei ungebrochen hoch. Nachdem der Windkraftkonzern im vergangenen Jahr mit einem Auftragseingang um 73 Prozent geglänzt habe, sei es im ersten Quartal 2019 aber nicht mehr ganz so gut gelaufen wie noch vor einem Jahr. In den ersten drei Monaten 2019 habe Nordex laut "Bloomberg Intelligence" Aufträge im Volumen von 875 Megawatt angekündigt - gut 28 Prozent weniger als 2018.Das Bild bei den Wettbewerbern sei gespalten. Siemens Gamesa habe einen deutlich stärkeren Rückgang hinnehmen müssen als Nordex, der kriselnde Rivale Senvion habe praktisch auf der Stelle getreten. Positive Ausnahme sei der Weltmarktführer Vestas gewesen. Die Dänen hätten ein knapp doppelt so hohes Auftragsvolumen angekündigt als vor einem Jahr.Anleger sollten eine ausgedehntere Konsolidierung abwarten, bevor sich ein Neueinstieg wieder anbietet, so Maximilian Völkl. Ein Kauflimit biete sich an. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: