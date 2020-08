Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,15 EUR +5,56% (03.08.2020, 10:04)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der deutsche Turbinenbauer habe einen Deal mit RWE vereinbart und verkaufe sein europäisches Projektentwicklungs-Portfolio an den deutschen Versorger. Der Kaufpreis betrage nach Angaben von Nordex 402,5 Mio. Euro. Das stärke die Bilanz von Nordex und komme am Markt entsprechend gut an. Vor dem Vollzug müssten noch Gespräche mit den Arbeitnehmern in Frankreich geführt werden. Auch die Behörden müssten noch zustimmen. Nordex rechne aber damit, dass bereits im vierten Quartal Vollzug gemeldet werden könne.Nordex habe einen attraktiven Verkaufspreis erzielt. Der Konzern, der nach wie vor rote Zahlen schreibe, stärke seine Bilanz nach dem Antrag auf Staatshilfen damit weiter und verschaffe sich mehr finanziellen Spielraum. Es bleibe allerdings dabei: Nur spekulative Anleger sollten hier zugreifen, denn nach wie vor sei offen, wann der nachhaltige Turnaround gelinge, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,14 EUR +15,56% (03.08.2020, 09:49)