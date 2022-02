Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,83 EUR +13,48% (28.02.2022, 14:45)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,15 EUR +15,27% (28.02.2022, 14:30)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.02.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Höhenflug grüner Aktien gewinne am Montag noch einmal an Schwung. Mit einem Plus von knapp 20% gehöre die Nordex-Aktie zu den stärksten Gewinnern an der deutschen Börse. Die Hoffnung auf einen rascheren Ausblick der Windkraft gepaart mit sinkenden Anleiherenditen locke die Bullen an.Nachdem Green-Tech-Werte monatelang kaum gefragt gewesen seien, rücke die mögliche Energiekrise durch den Ukraine-Krieg Nordex & Co wieder in den Blickpunkt der Anleger. Zum einen bekämen viele Leerverkäufer nun kalte Füße, zum anderen bestehe die Hoffnung, dass der Auftragsboom in der Windbranche künftig sogar noch stärker werde. Nachdem mittlerweile auch erste Zinsanhebungen ausgepreist werden, müssten zudem die teils weit in der Zukunft liegenden Gewinne weniger stark diskontiert werden.Klar sei allerdings auch: Die Auftragslage sei bei Nordex nie das Problem gewesen. Vielmehr schaffe es der deutsche Turbinenbauer nach wie vor nicht, diese in profitable Umsätze zu verwandeln. Angesichts einer drohenden Verschärfung der ohnehin hohen Rohstoffpreise sei hier auch zeitnah keine Besserung zu erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: