23,98 EUR -3,46% (19.04.2021, 15:23)



DE000A0D6554



A0D655



NDX1



NRDXF



Energie



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.04.2021/ac/a/t)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die jüngste Stabilisierung der Nordex-Aktie bekomme am Montag einen starken Dämpfer. Mit einem Minus von mehr als 3% sei das Papier des deutschen Turbinenbauers der schwächste Wert im TecDAX.14 Analysten würden die Nordex-Aktie laut der Nachrichtenagentur Bloomberg regelmäßig covern. 7 davon würden zum Kauf raten, dem stehe nur eine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Zudem laute das Votum sechsmal "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege dabei bei 27,43 Euro und damit rund 13% über dem aktuellen Kursniveau.Die Corona-Krise hinterlasse nach wie vor Spuren. Die Aussichten würden aber stimmen, die Auftragsbücher dürften angesichts des weltweiten Trends zu mehr grünen Energien voll bleiben. Entscheidend sei, dass es Nordex künftig auch gelinge, diese in profitable Umsätze umzuwandeln. Dann seien deutlich höhere Kurse drin. Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:24,10 EUR -3,52% (19.04.2021, 15:42)