Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.11.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe die Kursverluste nach der Anpassung der Prognose Mitte November größtenteils wieder wettgemacht. Gehe der Nordex-Aktie nun die Luft aus oder liefere der spürbar anziehende Auftragseingang den notwendigen Rückenwind, um den Kurs nachhaltig aus der Talsohle zu treiben? Das Chartbild hellt sich erst oberhalb der Marke von 9,50 Euro auf.Ein Blick auf den Chart zeige, dass die Nordex-Aktie seit dem Hoch Ende Mai einen Abwärtstrendkanal ausgebildet habe. Die jüngste Aufwärtsbewegung könnte den Kurs jetzt noch bis an die obere Begrenzung bei 9,50 Euro führen. Dort verlaufe auch einen massiven horizontalen Widerstand. Werde dieser Bereich überwunden, könnte sich die Aufwärtsbewegung Richtung 11,50 Euro ausdehnen. Im aktuellen Marktumfeld sollten jedoch nur erfahrene und v.a. risikobewusste Trader auf dieses Szenario spekulieren, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2018)