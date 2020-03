Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,465 EUR -3,62% (26.03.2020, 17:20)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einer starken Gegenbewegung habe die Nordex-Aktie in dieser Woche weite Teile der vorherigen Verluste wettgemacht. An der Börse sei v.a. der Ausblick auf das laufende Jahr gut angekommen. Die Experten von Kepler Cheuvreux habe der deutsche Turbinenhersteller aber nicht überzeugen können. Sie hätten zwar ihr "hold"-Votum für die Nordex-Aktie bestätigt, doch das Kursziel sei von 13 auf 9,20 Euro deutlich gesenkt worden.Durch die Coronavirus-Krise könnte sich der erhoffte Turnaround bei Nordex weiter verzögern. Eine Unterbrechung der Lieferketten dürfte sich negativ auf die Margen auswirken. Somit würden die Zweifel bleiben, ob Nordex nachhaltig schwarze Zahlen schreiben könne, auch wenn die Auftragsbücher voll seien und die neue Turbinengeneration Delta4000 am Markt gut ankomme.Nordex bleibe einer der spannendsten Werte auf dem Kurszettel. Windeenergie sei gefragt und die Aktie attraktiv bewertet. Die anhaltend roten Zahlen würden aber weiter für Skepsis sorgen. Die Nordex-Aktie sei deshalb weiterhin nur für mutige Anleger interessant. Wer investieren wolle, sollte zudem noch abwarten, wie der kräftige Kurssprung der vergangenen Tage verdaut werde, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,565 EUR -2,26% (26.03.2020, 17:05)