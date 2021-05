Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,27 EUR +0,26% (27.05.2021, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,28 EUR +0,42% (27.05.2021, 11:59)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.05.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Dank deutlich gestiegener Installationen habe der deutsche Turbinenbauer auch im ersten Quartal den Umsatz zweitstellig steigern können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dagegen sei die Entwicklung beim EBITDA aufgrund negativer Auswirkungen der Corona-Krise sowie des am Jahresanfang noch größeren Anteils von margenschwächeren Altprojekte nrückläufig gewesen. In einer insgesamt verhaltenen globalen Nachfrage nach Windanlagen stufe das Management die eigenen erzielten und im Vergleich zum Vorjahr rückläufigenNeuaufträge als "solide" ein. Damit laufe es entsprechend der Prognose und der Vorstellungen des Managements bisher noch alles nach "Plan". Auch die Ziele für 2022 seien bestätigt worden. Angesichts des zum Erreichen der Klimaziele notwendigen weltweiten Ausbaus der Windenergie dürfte die Auftragsentwicklung in den kommenden Jahren weiter positiv ausfallen.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Nordex-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 30 Euro. (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: