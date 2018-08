Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,16 EUR +4,19% (24.08.2018, 15:46)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.08.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Anleger würden beim arg gebeutelten Hamburger Konzern offenbar neue Hoffnung schöpfen. Am Freitag sei die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von mehr als 5% bester Wert im TecDAX. Was stecke dahinter?Fundamental gebe es eigentlich nichts Neues - nur ein "Leuchtturm-Projekt" mache gerade auf Nordex aufmerksam. Und das beflügele offenbar auch die Nordex-Aktie. Seit vorgestern stehe im Windpark Wennerstorf II - rd. 30 Kilometer südlich von Hamburg - die erste von zwei der modernsten Turbinen N149/4.0-4.5 mit bis zu 4,5 MW Nennleistung. Ende September würden sich in der Hansestadt Experten und Aussteller aus aller Welt zur Weltleitmesse der Windkraft-Industrie treffen. Nordex könne Kunden dann nicht weit von seiner Zentrale in Hamburg entfernt die modernste Technologie zeigen.Leicht werde es aber für Nordex weiterhin nicht, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Das ungelöste Problem der Windkraft-Förderung in Deutschland bleibe vorerst ein Klotz am Bein, der Druck auf die Margen dürfte ebenfalls erhalten bleiben. Verlockend nah sei die 200-Tage-Linie bei 9,31 Euro. Eine nachhaltige Überwindung würde wohl weitere Käufe auslösen. Dreimal sei der Nordex-Aktie in diesem Jahr nach einem Ausbruch jedoch bereits wieder zurückgerutscht. "Der Aktionär" halte Nordex weiterhin auf seiner Watchlist, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,18 EUR +4,39% (24.08.2018, 15:25)