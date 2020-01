Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,17 EUR +1,16% (10.01.2020, 10:27)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,15 EUR +2,02% (10.01.2020, 10:10)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es bleibe dabei: Beinahe täglich kämen derzeit positive Nachrichten von Nordex. Erstmals werde die neue 5-Megawatt-Turbine des Konzerns in einem Windpark verbaut. Noch könne die Aktie zwar nicht nachhaltig profitieren, zumindest sei aber der Sprung über die 12-Euro-Marke wieder gelungen.Im 286-Megawatt-Windpark Åndberg in Schweden würden noch leistungsstärkere Turbinen verbaut als ursprünglich vereinbart. Mit dem privaten Investmenthaus Ardian und dem Projektentwickler OX2 habe Nordex 2019 einen Auftrag über 53 Turbinen der 4-MW-Klasse abgeschlossen. Im Dezember sei nun beschlossen worden, dass Turbinen mit einer Leistung von 5+ MW zum Zuge kämen.Åndberg sei damit der erste Windpark, bei dem die erst im März 2019 vorgestellte N149/5.X-Turbine verbaut werde. "Wir freuen uns, dass sich OX2 erneut für unsere Windenergieanlagen entschieden hat", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Die N149/5.X basiert technologisch auf dem Anlagentyp N149/4.0-4.5 der Delta4000-Serie. Die N149/5.X kann je nach Projektanforderungen genauso flexibel in unterschiedlichen Betriebsmodi betrieben werden - jetzt allerdings im 5+ MW-Leistungsbereich."Spekulative Anleger setzen weiter auf dieses Szenario, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: