XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,374 EUR +4,16% (12.09.2018, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,36 EUR +3,49% (12.09.2018, 11:43)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.09.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Wie schon in den letzten Monaten rühre sich das Wertpapier immer dann, wenn ein neuer Auftrag an Land gezogen werde. So auch heute. Gleich zwei Großaufträge aus Südafrika würden es nach oben pushen.Nordex habe zwei Aufträge über insgesamt 252 Megawatt Nennleistung an Land gezogen. Die beiden Windparks lägen in der Südafrika-Provinz Northern Cape nahe der Stadt Copperton. Stammkunde Enel Green Power habe 46 Turbinen geordert, der Energieversorger Elewan 34. Hinzu komme ein mehrjähriger Service für die Anlagen. Vertriebsvorstand Patxi Landa habe Südafrika als "einen wichtigen Markt" für das Unternehmen bezeichnet. 2018 habe man damit Projekte mit insgesamt rund 400 Megawatt Leistung gewonnen.Der Preisdruck - vor allem in Deutschland - nage aber an der Gewinnmarge. Obwohl der Auftragseingang in H1 kräftig gestiegen sei, sei der EBITDA-Gewinn von 117 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 36 Mio. Euro gesunken. Die Marge sei von 7,8 auf 4% gefallen."Der Aktionär" hat die Nordex-Aktie, die Ende September auch im SDAX notiert, auf seiner Watchlist, so Martin Mrowka in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: