Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,54 EUR +10,26% (03.07.2019, 11:14)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,53 EUR +10,09% (03.07.2019, 11:28)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach der Rally im ersten Quartal habe die Nordex-Aktie zuletzt über mehrere Wochen konsolidiert. Am Mittwoch würden die Papiere nun allerdings wieder knapp zehn Prozent zulegen. Es könnte der Befreiungsschlag für den Windkraftanlagenbauer sein - denn der Kurssprung werde durch erneut starke Auftragszahlen untermauert.Im zweiten Quartal habe Nordex den Auftragseingang mit gut zwei Gigawatt im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. Vor allem aus den USA sei die Nachfrage enorm hoch gewesen - mit rund 1,1 Gigawatt komme gut die Hälfte der Bestellungen aus den Vereinigten Staaten. Auch die neue Turbinengeneration, die erst vor kurzem auf den Markt gekommen sei, habe sich bereits ausgezahlt und 34 Prozent aller Bestellungen auf sich vereint."Die Delta4000-Baureihe stellt immer stärker ihre globale Ausrichtung unter Beweis", habe sich auch Nordex-Vertriebschef Patxi Landa zufrieden mit der Entwicklung gezeigt. "Insgesamt zeigt unser Auftragsbuch zur Mitte des Jahres die breite geografische Aufstellung der Nordex Group."Die stetig neuen Aufträge in den vergangenen Wochen hätten bereits vermuten lassen, dass das zweite Quartal enorm stark verlaufen sei. Mit den Zahlen werde das nun auch der breiten Masse klar, der Aktie gelinge der Ausbruch aus der Konsolidierungsphase.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link