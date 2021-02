Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aktien aus der Windbranche scheinen ihre jüngste Konsolidierung beendet zu haben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Nordex, Vestas und Siemens Gamesa würden zu Wochenbeginn auf breiter Front zulegen und würden sich weiter von ihren Zwischentiefs lösen. Die schwachen Zahlen und der verhaltene Ausblick von Vestas zuletzt würden in den Hintergrund rücken. Die Citigroup bleibe für 2021 vielmehr sehr optimistisch.Saubere Energie bleibe Thema in der Politik, so Martin Wilkie, Analyst der Citigroup. Er warte gespannt auf Details zu Förderprogrammen in der EU und den USA und habe seine Prognosen für die Installation von Onshore-Windkraftanlagen bis 2030 im Schnitt um zehn Prozent erhöht. Seine Favoriten in der Branche seien Vestas und Siemens Gamesa.DER AKTIONÄR habe die drei wichtigen, börsennotierten Turbinenbauer allesamt auf der Empfehlungsliste. Investoren sollten dabei je nach Risikoneigung abwägen. Vestas sei als Weltmarktführer die konservative Wahl, habe zuletzt aber eher schwache Zahlen. Siemens Gamesa sei vor allem bei Offshore-Wind stark positioniert und könnte der große Profiteur werden, wenn die Windkraft auf See künftig auch dank des technologischen Fortschritts noch gefragter werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: