Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,17 EUR -2,50% (30.08.2019, 15:17)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bei Nordex sei aktuell einiges los. Independent Research habe die Verkaufsempfehlung gestrichen und Hedgefonds würden neue Shortpositionen aufbauen. Und dann gebe es ja nächste Woche auch noch das "Krisentreffen zur Windkraft", einberufen durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.Die Nordex-Aktie befinde sich weiterhin in der Seitwärtsphase. Ob das Krisentreffen neue fundamentale Impulse liefern werde, bleibt abzuwarten. So volatil wie sich die Nordex-Aktie in den letzten Wochen gezeigt habe, sollte vorerst abgewartet werden, bis sich eine klare Trendrichtung abbilde, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,165 EUR -2,40% (30.08.2019, 15:01)